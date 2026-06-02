ЕС может ввести новые санкции против «Лукойла» и «Роснефти»

Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против российских энергетических компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что предложения относительно новых ограничений обсуждают в ходе подготовки 21-го пакета антироссийских санкций. Окончательное решение по рестрикциям еще не принято.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС начали разрабатывать очередной пакет санкций в отношении РФ, призванный снизить уровень жизни россиян, напоминает 360.ru.