Индия допустила пересмотр тарифов на британские товары

Власти Индии планируют отменить льготные тарифы на британский виски и другие товары из-за введения Лондоном высоких пошлин на сталь.

Правительство Индии намерено отказаться от тарифных уступок на ввоз шотландского виски и других британских экспортных товаров в ответ на сокращение Лондоном на 60% квот на беспошлинный импорт стали и введение 50-процентных пошлин на поставки этой продукции, передает ТАСС со ссылкой на The Times of India.

По данным издания, Нью-Дели добивается от Британии отказа от указанных шагов до ратификации двустороннего договора о свободной торговле.

«Нам необходимо пересмотреть баланс этого соглашения. Индия пока не приняла окончательного решения, но не исключает мер в отношении импорта шотландского виски и других товаров, если Великобритания не отменит пошлины на сталь», – заявил источник газеты.

В мае 2025 года стороны подписали соглашение о беспошлинной торговле, однако месяцем ранее Британия ограничила квоты на импорт некоторых видов стали и повысила тарифы. Индия вместе с другими странами выразила обеспокоенность этими мерами во Всемирной торговой организации. Эти действия вынудили Нью-Дели отложить вступление в силу договора о торговле.

Для урегулирования ситуации во вторник в Индию прибывает британский министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл.

Индийская сторона планирует запросить разъяснения по поводу ограничений на экспорт стали. Ранее Лондон объяснял ужесточение контроля избытком мощностей по производству стали в мире и падением внутреннего производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Нью-Дели снизил пошлины на европейские спиртные напитки ради уступок по стали.

В конце мая госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Индию для урегулирования недавних торговых разногласий.

В прошлом году Вашингтон временно освободил британский экспорт стали от повышения тарифов.