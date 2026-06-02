Названа одна из главных причин затяжного укрепления рубля

За последнее время доля рубля в структуре расчетов за российский экспорт и импорт заметно выросла, что в том числе привело к затяжному ослаблению доллара. Об одной из главных причин затяжного укрепления национальной валюты рассказал заместитель председателя «РосДорБанк» Анатолий Вожов, его слова приводит РИА Новости.

Доля рубля в структуре расчетов за российский импорт к настоящему времени превысила 55 процентов, а по экспорту — приблизилась к 65 процентам, уточнил банкир. Подобная динамика, пояснил Вожов, еще в большей степени ограничивает и без того относительно небольшой приток иностранной валюты на внутренний рынок.

В результате потребность рынка в долларах продолжает падать, как и необходимость продажи валюты российскими экспортерами, отметил эксперт. Все это в конечном счете укрепляет рубль, констатировал Вожов.

В настоящее время доллар отмечал член РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода. Давление на рубль, полагает аналитик, могут оказать только активное смягчение денежно-кредитной политики, а также увеличение объемов валютных интервенций.