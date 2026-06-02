Запрет на экспорт авиакеросина застрахует РФ от резкого скачка цен

Правительство ввело временный запрет на вывоз авиатоплива за границу — мера должна защитить внутренний рынок от дефицита и резкого подорожания перевозок. Ограничения будут действовать до 30 ноября 2026 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Исключения сделаны для уже оформленных партий, поставок по межправительственным соглашениям и топлива в баках самолетов. В настоящее время в России также запрещен экспорт бензина — до 31 июля 2026 года. Для производителей действуют ограничения на вывоз дизеля и судового топлива.

Точной статистики по авиакеросину в России нет. По данным управления энергетической информации США (EIA), в 2024 году страна произвела 11,6 миллиона тонн, а потребила 10,01 миллиона тонн. Разница уходила на экспорт.

Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что после запрета рынок получит дополнительные 2 миллиона тонн топлива. Доцент Финансового университета Валерий Андрианов пояснил, что эмбарго билеты не удешевит — на них давят санкции, дефицит запчастей и инфляция.

Однако мера застрахует от резкого скачка цен в случае острого дефицита и охладит оптовый рынок. Внутреннее потребление в объемах не вырастет, но рынок будет защищен от сезонных колебаний, считают эксперты.