Рынок Африки может подключить РФ к своей цифровой платежной системе

Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) рассчитывает на подключение России к своей региональной цифровой платежной платформе, сообщил «Известиям» руководитель программы объединения по вопросам управления, мира и безопасности Ойта Этиянг.

По словам представителя КОМЕСА, такой шаг выгоден обеим сторонам. Общая платежная система упростит расчеты и логистику, что создаст новые возможности для российских предпринимателей на африканском рынке.

Сейчас КОМЕСА работает над Digital Retail Payments Platform — системой для трансграничных расчетов в местных валютах. Она позволит сократить использование доллара, снизить валютные риски и банковские комиссии для бизнеса. Первыми платформу опробовали Малави и Замбия. В перспективе систему распространят на другие государства объединения.

Ранее сообщалось, что 8 мая в работе автоматизированной системы платежной системы Банка России (АС ПС БР) произошли сбои при обмене платежной информацией с другими участниками рынка. Речь идет об инфраструктуре, через которую кредитные организации обмениваются финансовыми сообщениями и проводят расчеты.