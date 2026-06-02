В России спрогнозировали заметное укрепление доллара

Грядущим летом расклад сил в валютной паре рубль/доллар начнется постепенно изменяться не в пользу российской валюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз опрошенных участников рынка.

Ослабление доллара до 71 рубля, которое было зафиксировано в конце мая, скорее всего, окажется пиковым, сходятся во мнении аналитики. Ожидать дальнейшего укрепления российской валюты в июне-августе не стоит, полагают эксперты.

Укреплению доллара поспособствует ряд факторов, отмечают они. К числу основных причин подобной динамики доктор экономических наук Сергей Толкачев отнес в том числе традиционный повышенный спрос на иностранную валюту в разгар сезона отпусков. На этом фоне, прогнозирует он, курс доллара с большой долей вероятности вернется в коридор 75-78 рублей летом.

Дополнительным фактором, который повлияет на ослабление российской валюты, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова назвала ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). На этом фоне, пояснила она, привлекательность рублевых вкладов для населения начнет постепенно падать, что создаст предпосылки к росту спроса на доллары. На этом фоне курс доллара может достичь 80 рублей в течение лета, резюмировала она.

Кроме того, многое будет зависеть от объемов валютных интервенций со стороны ЦБ и Минфина, а также динамики восстановления российского импорта, отмечал ранее член РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.