Петербургский международный экономический форум признан ключевой площадкой для выработки единых подходов к глобальному экономическому управлению и развитию международных связей.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин подчеркнула значимость предстоящего мероприятия в России, передает РИА «Новости». По ее словам, форум играет существенную роль в современных международных отношениях.

«Петербургский международный экономический форум является важной платформой для обсуждения вопросов глобального экономического управления и формирования консенсуса в области международного сотрудничества», – заявила Мао Нин во время брифинга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума.

Немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально посетят данную площадку для сохранения экономических связей.

МИД КНР выразил готовность к дальнейшему обогащению двустороннего сотрудничества с Москвой.