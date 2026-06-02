Раскрыты детали 21-го пакета санкций ЕС против России

Евросоюз вряд ли (ЕС) ли включит в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

По их информации, при подготовке нового пакета санкций основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения стоимости энергоносителей. В частности, страны ЕС обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть.

Однако предложения о полном запрете российской нефти и запрете морских услуг пока не имеют достаточной поддержки среди стран ЕС. Эти меры, вероятно, не будут реализованы в рамках нового санкционного пакета, пишет Politico.

Ранее стало известно, что ЕС изучает возможность временной отмены динамического механизма формирования верхнего потолка цены на нефть из России. Возможное временное изменение механизма ограничений обусловлено конфликтом на Ближнем Востоке, который идет уже четвертый месяц.

По словам четырех собеседников, верхний порог для покупки нефти марки Urals группой стран G7 вместо текущих 44,1 доллара за баррель к концу лета может быть повышен как минимум до 65 долларов, что выше предыдущего уровня в 60 долларов. Чтобы избежать этого, ЕС предлагает временно заморозить пороговое значение на текущей отметке, ввести приостановку автоматического формирования цены или ограничить верхний порог стоимости российской нефти 60 долларами за баррель.