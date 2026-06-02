Поставки американской нефти в Азию бьют рекорды

Американский экспорт нефти в Азию в мае достиг рекордного уровня, сообщает Reuters. За месяц США отправили в регион более 63 миллионов баррелей — это абсолютный месячный рекорд. В пересчете на сутки объем составил 2,05 миллиона баррелей, что лишь незначительно уступает пику июня 2023 года (2,07 миллиона).

Поставки продолжают расти. По данным Kpler, в июне в Азию должно прибыть 2,32 миллиона баррелей в сутки, а в июле — уже 3,07 миллиона. Это более чем вдвое превышает средний показатель за период с декабря по февраль.

Причиной стали перебои с поставками с Ближнего Востока. После атаки США и Израиля на Иран 28 февраля Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив. До конфликта через него проходило около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов. Некоторым экспортерам, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, удалось перенаправить часть объемов через порты за пределами пролива, но не менее 10 миллионов баррелей в сутки по-прежнему недоступны рынку.

В мае через пролив в Азию прошло лишь около 1,2 миллиона баррелей в сутки — только те объемы, на которые Иран выдал спецразрешения. Для сравнения: зимой этот показатель составлял 13,54 миллиона. Мировой экспорт нефти в 2026 году опустился до минимума с середины 2020 года.

Азия пытается найти замену, но масштаб потерь значительно превышает дополнительные поставки из США, Южной Америки и Африки, пишут авторы. В мае морской импорт нефти в регион вырос до 19,47 миллиона баррелей в сутки (с апрельского минимума за десять лет в 18,7 миллиона). Однако этот показатель остается на 22% ниже средних довоенных объемов.