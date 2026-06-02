Сырьевой рынок столкнулся с «суперсжатием» из-за блокировки Ормузского пролива

Продолжающаяся блокада Ормузского пролива грозит миру острым дефицитом нефти и резким скачком цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков HSBC. В отчете от 1 июня они отмечают, что ситуация на сырьевых рынках крайне нестабильна.

Закрытие пролива ведет к сокращению запасов и приближению к критическим точкам, хотя точное время наступления дефицита предсказать сложно. В середине мая мировые цены на сырье обновили рекорды, но затем скорректировались — рынки отреагировали на попытки США продлить перемирие с Ираном, что может возобновить судоходство через пролив.

Текущий рост цен аналитики называют не суперциклом, а «суперсжатием»: он обусловлен не ростом спроса, а перебоями в поставках. В мирное время через Ормуз проходило около пятой части мировой нефти и СПГ.

Во вторник Brent торгуется около 94 долларов за баррель, что значительно ниже пиковых 126 долларов, достигнутых в разгар конфликта. Алюминий обновил четырехлетний максимум, медь подорожала до 13 976 долларов за тонну (+13% к прошлому году).

Помимо Ближнего Востока, аналитики HSBC выделяют другие факторы: рост потребления цветных металлов и возможное наступление Эль-Ниньо, которое может ударить по сельхоззапасам. Спрос на алюминий остается высоким, но ключевую роль сыграли повреждения плавильных мощностей в регионе. Рост цен на медь эксперты связывают в первую очередь с увеличением спроса.