Евросоюз приготовился к торговой войне со страной БРИКС

Власти Европейского союза (TC) готовятся заявить о потенциальной торговой войне с Китаем. Об этом сообщило Bloomberg.

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По его информации, блок собирается рассмотреть новые ограничительные меры против Пекина, которые должны восстановить несбалансированные экономические отношения между ЕС и КНР. В связи с этим Европейская комиссия уже провела закрытое совещание для обсуждения соответствующих шагов. Она констатировала, что отношения с Китаем перестали быть устойчивыми, и пообещала «более решительный и последовательный ответ».

Руководители ЕС практически единодушны в том, что если блок не сможет оперативно перестроиться, повысить конкурентоспособность промышленности и создать современную оборонную базу, то окажется в подчинении у США и Китая.

Одним из шагов ЕС может стать выделение не менее 700-800 миллиардов евро для финансирования масштабных инвестиций, необходимых для сокращения инновационного разрыва с США и Китаем. Кроме того, обсуждается вопрос о применении наиболее мощного торгового инструмента ЕС — механизма противодействия принуждению, который может привести к введению тарифов, новых налогов для технологических компаний или целенаправленным ограничениям инвестиций в экономику Евросоюза.

По данным Министерства иностранных дел Китая, в 2025 году ЕС стал вторым по величине экспортным рынком для КНР. С начала 2026 года экспорт в страны блока вырос на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце мая еврокомиссар по промышленной стратегии ЕС Стефан Сежурне заявил, что Европейский союз расширит набор инструментов для защиты своей экономики от дисбалансов, вызванных торговлей с Китаем. Брюссель усилит использование импортных квот и пошлин в отношении Китая для помощи определенным сегментам экономики ЕС. Речь идет о химической промышленности, металлургии и зеленых технологиях.