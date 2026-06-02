Цены на нефть отреагировали на сообщения Трампа

Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста накануне, отреагировав на заявления американского руководства о продолжении переговорного процесса с Тегераном.

Стоимость нефтяных котировок во вторник показала падение в пределах 2%, трейдеры оценивают слова президента США Дональда Трампа о продолжении диалога с Ираном, передает РИА «Новости».

К полудню по московскому времени цена августовских фьючерсов на марку Brent опустилась на 1,82%, составив 93,25 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI подешевели на 1,71%, до 90,58 доллара.

Днем ранее нефть марки Brent демонстрировала рост, подскакивая в ходе торгов на 5%, а по итогам сессии прибавив 2,22%. Смена тренда произошла после публикации Трампа в соцсети Truth Social, где он подтвердил продолжение переговоров с иранской стороной и выразил уверенность в желании Тегерана заключить выгодную для Вашингтона и его союзников сделку.

«Сообщения президента США Трампа в социальных сетях, указывающие на деэскалацию напряженности, сегодня оказывают давление на цены на нефть», – отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Эксперты подчеркивают, что сейчас рынок внимательно следит за любыми признаками прогресса или неудач в контактах двух стран, а также за физическим перемещением танкеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в конце мая снизилась ниже 95 долларов за баррель.

Несколькими днями ранее котировки эталонных марок сырья упали сразу на 5%.

Ранее президент США заявил о достижении финальной версии мирного меморандума с Ираном.