Европарламент согласовал торговую сделку с США

Комитет Европейского парламента по международной торговле поддержал компромиссный вариант соглашения с Соединенными Штатами об отмене пошлин на промышленные товары, сообщает Bloomberg.

Европейские законодатели сделали шаг к финальной ратификации документа до истечения крайнего срока, установленного Дональдом Трампом, передает Bloomberg. Голосование полного состава Европарламента намечено на 16 июня, после чего ожидается согласие стран-членов Евросоюза.

Европа спешит завершить процесс до 4 июля. Американский президент ранее обещал ввести новые сборы для европейских автомобилей на уровне 25%, если соглашение не будет утверждено к этой дате. Изначально договоренность была достигнута прошлым летом, но процесс ратификации дважды приостанавливался на фоне разногласий.

В итоговый текст были внесены изменения. Документ предусматривает срок действия до конца 2029 года и позволяет Брюсселю приостановить его, если пошлины на сталь и алюминий превысят 15% после 2026 года. Также включены механизмы защиты внутренних отраслей от потенциальной угрозы со стороны американского экспорта.

Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном ради спасения автомобильной промышленности.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов максимально быстро финализировать этот договор.

Американский лидер потребовал выполнить условия двусторонней сделки до 4 июля под угрозой резкого повышения пошлин.