Финское ведомство, отвечающее за принудительное взыскание задолженностей, приняло решение об изъятии принадлежащих России активов на общую сумму около четырёх миллионов евро. Речь идёт о почти 3,7 миллиона евро, которые Москва перевела Хельсинки в рамках совместной программы приграничного сотрудничества Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно имеющейся информации, инициатором взыскателя выступила украинская государственная энергокомпания «Нафтогаз» вместе со своими дочерними структурами.

Заявленный ранее проект ЕС был нацелен на поддержку развития приграничных территорий, и Россия вместе с Финляндией участвовали в нём несколько лет назад.

Москва перечислила свою долю ещё до начала конфликта на Украине, однако впоследствии программу свернули, а переведённые средства так и остались на счетах финской стороны.

Как пояснили в управлении по взысканию долгов, принятая мера действует до особого распоряжения.