Уровень бедности в стране ЕС достиг исторического максимума

С 2024 по 2025 год доля населения, живущего за чертой бедности, увеличилась на 0,6 процентного пункта и достигла 16,1%, сообщает «Пул N3» со ссылкой на доклад Немецкого союза благотворительных организаций.

В абсолютных цифрах это 13,3 миллиона человек, отмечается в документе. Особо «напряженная» ситуация, по данным организации, складывается с пожилыми людьми.

Показатель рассчитывается как относительная бедность по доходам. К этой категории относятся граждане с доходом менее 60% от медианного уровня. Для одинокого человека порог составляет 1446 евро чистого дохода в месяц, для семьи с двумя взрослыми и двумя детьми до 14 лет — 3036 евро.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Германии по итогам мая замедлилась до 2,6% с 2,9% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали сохранения показателя на апрельском уровне (2,9%). В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2%, тогда как прогнозировался рост на 0,1%.

Базовая инфляция (без учета продовольствия и энергии) ускорилась до 2,5% с 2,3% в апреле. Напомним, что апрельское значение (2,9%) было самым высоким с января 2024 года.