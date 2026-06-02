Пашинян заявил об отправке в ЕС первой партии армянских роз и овощей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что первая партия армянских роз и овощей уже отправлена в страны ЕС, но не стал называть, в какие именно.

"В ЕС и так далее <...>. Первая партия роз и овощей уже выехала, когда доедет, тогда и скажу, в какую страну. Ни одна продукция не останется. И [экспортируем] не только в ЕС. Экспортируем уже и в другие страны", - сказал он в ходе предвыборной агитационной кампании.

Ранее Пашинян пообещал поддержку экспортерам, ввоз продукции которых в Россию был запрещен, и отметил, что правительство заплатит за эту продукцию и поможет найти новые рынки для экспорта.

22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды "Джермук" из-за нарушения обязательных требований. 29 мая Роспотребнадзор направил поручение оператору государственной системы маркировки "Честный знак" о приостановке реализации в России 64,5 млн бутылок минеральной воды "Джермук" из-за повышенного содержания гидрокарбоната.

С 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники из Армении, с 2 июня - на ввоз вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда. Ведомство сообщило что с 2 июня Армении необходимо приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ, со всех армянских компаний, за исключением двух, прошедших инспекцию.