Россия ограничит ввоз баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении

Россельхознадзор с 3 июня вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур (яблоки, груши, айва, ирга), баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении, а также на транзит этих продуктов в страны ЕАЭС из-за отсутствия механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами. Об этом сообщается на сайте ведомства 2 июня.

В Россельхознадзоре отметили, что ограничения будут действовать до выработки необходимого алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

«Это в очередной раз подтверждает, что министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей», — говорится в заявлении ведомства.

В результате структурной реформы правительства в 2019 году минсельхоз Армении был ликвидирован, а его полномочия переданы министерству экономики, и с тех пор оно заведует вопросами госполитики в области АПК, пояснили в нем.