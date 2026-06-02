Новгородская область подпишет на ПМЭФ инвестсоглашения на 8 млрд рублей

Новгородская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня, 28 соглашений, из них 8 инвестиционных - на общую сумму свыше 8 млрд рублей.

Реализация этих проектов позволит создать более 400 рабочих мест, сообщил первый заместитель губернатора региона Евгений Богданов.

"Планируется, что регион подпишет 28 соглашений, 8 из которых - инвестиционные на сумму свыше 8 млрд рублей. Они предусматривают создание больше 400 рабочих мест. Помимо инвестиционных соглашений, будут заключены соглашения правительственные, межрегиональные. Несколько соглашений подпишут коллеги из Новгородского университета, одно - объединенный музей-заповедник", - сказал Богданов.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

