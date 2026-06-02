Назван переломный момент для мировых цен на нефть

Переломный момент для мировых цен на нефть может наступить в августе этого года, если к тому времени кризис на Ближнем Востоке продолжится, глобальная экономика столкнется со стремительным удорожанием сырья. Об этом заявил исполнительный вице-президент торгового отдела Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Филипп Хури. Его слова приводит Reuters.

Глобальный энергетический рынок может столкнуться с новой фазой кризис грядущим летом. Повышенный спрос на топливо в разгар туристического сезона, предупредил Хури, рискует усилить нагрузку на и без того нарушенные поставки нефти с Ближнего Востока. При таком раскладе, констатировал он, мировую экономику будет ждать стремительный рост цен на сырье.

Начало восстановления поставок ближневосточных энергоресурсов, добавил Хури, будет зависеть от сроков заключения мирной сделки между США и Ирана. Пока предпосылок для прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана не видно.

«Транзит через Ормузский пролив останется частичным и ниже довоенного уровня до тех пор, пока сохраняется неопределенность в отношении мира», — резюмировал он.

В случае затягивания войны в Иране ряд экспертов прогнозирует обновление исторического максимума стоимости эталонной североморской марки нефти Brent до конца этого года. При затяжной блокировке Ормузского пролива Ираном и США, предупредил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, сырьевые котировки могут достичь 180 долларов за баррель во второй половине года.