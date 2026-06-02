Самоуверенная попытка Евросоюза реанимировать и ужесточить артефактные меры против российской нефти не приведет к желаемым результатам, пишет обозреватель Джек Смит в статье для британского аналитического портала UnHerd.

В воскресенье, 31 мая, агентство Bloomberg заявило, что ЕС планирует на время заморозить потолок цен на нефть из России.

«Одним из артефактов режима санкций против России после 2022 года, который до сих пор действует, является ограничение цен на нефть», — отметил Смит.

Автор статьи напомнил, что «Большая семерка» (G7) постоянно «играет» с ценами на российскую нефть — устанавливает динамические, жесткие, гибкие ограничения на энергоресурс.

В дальнейшем, пояснил обозреватель, возможны различные сценарии — как повышение потолка цен, так и снижение, привязка к конкретной цифре.

«Проблема в том, что это типичная для ЕС самонадеянность, поскольку эти ценовые ограничения не оказывают реального влияния на Россию», — подчеркнул аналитик.

Эксперт объяснил, что в настоящий момент на руку Москве играет ситуация на Ближнем Востоке. В том случае, добавил он, если блокада Ормуза завершится, Россия все равно найдет обходные пути и будет продавать нефть.

Таким образом, констатировал Смит, рестрикции — «форма демонстрации добродетели». Он уточнил, что в ЕС знают, что мера не работает, но не отказываются от нее, так как санкции против нефти — относительно недорогой способ создать видимость того, что предпринимаются какие-то действия для противодействия России.