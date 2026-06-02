В России рассказали, чем Армении грозит выход из ЕАЭС

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и разрыв связей с Москвой станут для республики «экономическим самоубийством». Об этом в разговоре с Рамблером заявил экономист Алексей Зубец. Специалист подчеркнул, что страна полностью зависит от российских энергоресурсов и технологий, и в случае дезинтеграции её ждет мгновенный коллапс.

История с дезинтеграцией российско-армянских отношений — это история экономического самоубийства для Армении. Армянская экономика не способна выжить без тех преференций, которые предоставляет ей Россия. По факту всё устроено очень просто. Основным источником электроэнергии для республики является Армянская АЭС. Это российские энергоблоки, которые технологически обслуживаются "Росатомом". Если их отключить, то энергетики в Армении не будет, там всё умрёт буквально за три дня. Почему руководство страны не рассматривает риски остаться без электричества, газа и топлива — я не понимаю. Вне нормальных отношений с Россией армянская экономика существовать не может, её ждет глобальный коллапс. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Евросоюз не сможет компенсировать Армении выход из ЕАЭС, добавил экономист. По его словам, Брюссель не предоставит Еревану дешевый газ, а всё нынешнее финансовое благополучие республики держится на её статусе логистического хаба для России, который Москва может ликвидировать в любой момент.

«Евросоюз ни в коем случае и никак не заменит Армении членство в ЕАЭС. Откуда европейцы возьмут дешевый газ для армянской экономики и, главное, как они будут его туда поставлять? То же самое касается и нефтепродуктов. Но главное даже не в этом, а в риске потери рынка. Надо понимать, что всё нынешнее относительное благополучие Армении — это результат того, что страна превратилась в хаб по параллельному импорту. Армянская диаспора в Европе смогла пробить специальный режим торговли, при котором их компании, экспортирующие европейскую продукцию в РФ, не попадают под санкции. За счёт этого экспорта Армения заработала очень большие деньги. Но это не навсегда. Россия может просто перевести эти бизнес-потоки, включая операции с драгоценными металлами и алмазами, на другие государства».

Возможный выход Армении из союза никак не отразится на российской экономике, отметил эксперт. У Москвы нет критической зависимости от импорта армянских товаров, и в случае необходимости любые поставки будут оперативно замещены альтернативными рынками.

«Для российской экономики в связи с возможным выходом Армении из ЕАЭС никаких рисков нет. Нет ни одной позиции, по которой бы Россия критически зависела от поставок из Армении. Те же цветы или фрукты можно купить еще в пяти разных местах, начиная с Эквадора и заканчивая Узбекистаном с Азербайджаном. С консервами аналогичная история. Что касается алкоголя — да, в России любят армянский коньяк, но, в общем, без него прожить можно. Ни по одной позиции критически Россия от Армении не зависит, а вот Армения критически зависит от России по очень многим направлениям».

Ранее сообщалось, что Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия требуют от Армении выбора между ЕС и ЕАЭС.