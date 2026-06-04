Ситуация на АЗС Крыма: Талонов на бензин нет, продажа за наличные остановлена

В Крыму введены новые ограничения на продажу топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет", - сообщил Аксенов.

По купленным ранее талонам топливо будет отпускаться из расчета не более 20 литров на машину. Для пресечения злоупотреблений на АЗС будут дежурить сотрудники муниципалитетов и фиксировать на фото и видео номера машин, которым продают топливо по талонам.

Все коммунальные службы, силовые структуры, подразделения жизнеобеспечения снабжаются топливом в полном объеме. В отношении органов власти введены строгие ограничения, на учете будет каждая машина, выезжающая из гаража.

"В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять ежедневно", - уточнил глава Крыма.

Ограничения на продажу топлива введены в Крыму 30 мая. В этот день продажа бензина марки АИ-92 была ограничена 20 литрами в бак машины. Отпуск топлива в канистры запрещен. Бензин АИ-95 с 31 мая продавали только по талонам в сети двух крупнейших операторов полуострова - "Атан" и "ТЭС".