Самолет Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ

Российский региональный самолет Ил-114-300 прилетел в Санкт-Петербург, где он будет экспонироваться в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

«Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолет прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форума», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники ПМЭФ смогут ознакомиться с самолётом в аэропорту «Пулково».

В Петербургском международном экономическом форуме примут участие около 20 тыс. человек более чем из 100 стран.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, на нём выступит президент России Владимир Путин.