Премьер Латвии захотел разорвать торговые связи с Россией

Новый премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией и поручить МИД страны подготовку плана с отдельными исключениями, сообщает LETA.

Кулбергс «подчеркнул, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с Россией сохранять не следует...». На уточняющий вопрос, означает ли это прекращение импорта и экспорта с некоторыми исключениями, премьер ответил утвердительно.

Уточняется, что Кулбергс намерен поручить главе МИД Байбе Браже найти решение этого вопроса в координации с Евросоюзом, передает РИА «Новости» со ссылкой на LETA.

При этом он признал, что фармацевтический сектор Латвии не сможет быстро переориентироваться на другие рынки, поэтому тема будет обсуждаться с руководителями фармацевтических компаний. Какие еще отрасли могут рассчитывать на исключения из запрета, премьер не назвал.

По данным LETA, в первые три месяца 2026 года Латвия экспортировала товары в Россию на сумму 244,15 млн евро. Объем импорта из России за тот же период составил 10,51 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил кандидатуру депутата от оппозиционного «Объединенного списка» Андриса Кулбергса на пост премьер-министра.

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