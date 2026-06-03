ПМЭФ вызывает зависть и отчаяние у польских экспертов, пишет местное издание Myśl Polska.

«Санкт-Петербургский международный экономический форум... вызывает у польских экспертов смешанные чувства: зависть и отчаяние», — пишут журналисты.

Отмечается, что застряв в оголтелой русофобии, Варшава лишается позиций на мировой арене.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в рамках ПМЭФ пройдёт более 300 деловых мероприятий.