Дмитриев оценил потери стран ЕС из-за отказа от российской энергетики

Страны Европы потеряли около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики и фактически приводят свою экономику к коллапсу.
Об этом журналистам в рамках ПМЭФ заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Германия и другие страны Европы видят, что от отказа российской энергетики они уже потеряли около €3 трлн и фактически приводят свою экономику к коллапсу. Поэтому важно, что созидательные европейские силы и политики будут присутствовать [на ПМЭФ]. И мы также проведем и встречу, и панельную дискуссию с представителем немецкой партии "Альтернатива для Германии", которая тоже выступает за восстановление "Северных потоков", которая выступает за восстановление партнерства с Россией", - сказал Дмитриев.