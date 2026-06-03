Страны Европы потеряли около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики и фактически приводят свою экономику к коллапсу.

Об этом журналистам в рамках ПМЭФ заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.