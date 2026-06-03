Мировые цены на рыбу побили исторический рекорд

В мае стоимость рыбы на глобальном рынке превысила 2 тыс. долларов за тонну, достигнув рекордного показателя за все время наблюдений.

Мировые цены на рыбу в мае поднялись до максимального значения, превысив отметку в две тыс. долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, передает РИА «Новости».

В прошлом месяце стоимость рыбной продукции выросла на 5% по сравнению с апрелем, составив 2044,75 доллара за тонну.

Одновременно с этим подорожало и мясо птицы. Средняя цена курятины увеличилась на 6,28% в месячном выражении, достигнув 1,86 доллара за килограмм. Этот показатель стал самым высоким с мая 2022 года.

Кроме того, заметно выросла стоимость баранины. В мае цены поднялись до максимального уровня с октября 2022 года и составили 7,28 доллара за килограмм, что на 2,3% превышает апрельское значение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба предложила сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным.

Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке к началу апреля достигли 175 рублей за один килограмм.

Российский экспорт рыбы в Китай за первый квартал текущего года вырос на 46% в денежном выражении.