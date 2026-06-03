Пенсионеры старше 60 лет массово выходят на работу

В настоящее время на российском рынке труда наблюдается беспрецедентный рост доли работающих граждан в возрасте старше 60 лет.

Согласно официальной статистике Министерства труда и Росстата, данная возрастная категория стала одной из самых динамично развивающихся трудовых групп, впервые опередив по численности молодежь до 30 лет, сообщает ИА DEITA.RU.

На текущий момент граждане 60+ составляют около 12% от общего числа занятых в экономике, тогда как доля молодых специалистов не превышает 11%, что свидетельствует о значительном структурном сдвиге в возрастной структуре занятости.

Данный тренд обусловлен совокупностью нескольких ключевых макроэкономических и социальных факторов. Ключевым стимулом для легализации трудовых отношений и выхода из теневого сектора стало решение о возобновлении с 2025 года ежегодной индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров наравне с неработающими. Это нововведение создало мощный финансовый мотиватор для официального трудоустройства.

Параллельно с этим на фоне острого дефицита кадров, вызванного демографическим кризисом, работодатели вынуждены пересматривать свои кадровые стратегии и отказываться от возрастных стереотипов, активно привлекая опытных сотрудников старшей возрастной группы.

Дополнительным фактором, удерживающим граждан на рабочих местах, является продолжающаяся пенсионная реформа, в рамках которой границы пенсионного возраста планомерно сдвигаются. В 2026 году мужчины выходят на пенсию в 64 года, а женщины — в 59 лет. Стремление сохранить привычный уровень потребления и компенсировать инфляционное давление за счет дополнительного заработка остается весомой причиной для продолжения трудовой деятельности.

Статистические данные подтверждают устойчивый характер этого явления. По информации ведущих рекрутинговых платформ, за последний год количество резюме от соискателей в возрасте от 55 до 64 лет продемонстрировало взрывной рост, увеличившись на 69%.

Данные Росстата фиксируют исторические максимумы: численность официально занятых россиян в возрасте от 60 до 64 лет превысила 1,37 млн человек, а в категории старше 65 лет — 1 млн человек. При этом отмечается трансформация предпочтений самих работников: пожилые кандидаты все чаще ищут не полную занятость, а гибкие форматы работы, включая частичную занятость, удаленный режим или смешанный график, что позволяет им эффективно сочетать трудовую активность с личными потребностями.