Стоимость газа на европейских биржах выросла на 2,4%

Июльские фьючерсы по индексу TTF продемонстрировали уверенный рост, достигнув отметки более 586 долларов за тысячу кубических метров.

Стоимость голубого топлива на европейских площадках в среду увеличилась на 2,4%, преодолев рубеж в 586 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

По данным лондонской биржи ICE, торги ближайшими контрактами по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF стартовали с уровня 581 доллар, прибавив 1,4%.

К утру показатель достиг 586,4 доллара. Динамика рассчитывалась от цены закрытия предыдущей сессии, которая составляла 572,9 доллара за тысячу кубометров. В марте средняя стоимость газа взлетела почти на 60% по сравнению с февральскими значениями на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Тогда котировки впервые с начала прошлого года превысили 600 долларов. Максимальное значение за период конфликта было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. Как заявил генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

В апреле цены скорректировались вниз на 14%, опустившись до 540 долларов. Однако в середине мая котировки вновь ненадолго поднимались выше 600 долларов. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая стоимость природного газа на европейских биржах удерживалась около отметки 620 долларов за тысячу кубометров.

На следующий день цена голубого топлива закрепилась на уровне 593 долларов.

В конце прошлого месяца котировки июльских фьючерсов достигли 569 долларов.