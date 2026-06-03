ЕБРР сохранил прогноз роста российского ВВП

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП России по итогам 2026 года на уровне 0,8%, следует из данных ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития не стал менять оценку роста ВВП России в текущем году, оставив показатель на уровне 0,8%, передает РИА «Новости». Ожидания на 2027 год также остались на прежней отметке в 1%.

«Ожидается, что рост реального ВВП замедлится до 0,8% в 2026 году и останется медленным, на уровне 1%, в 2027 году», – отмечается в пресс-релизе финансовой организации.

В конце марта глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что итоговые показатели будут ниже предыдущих ожиданий ведомства в 1,3%. При этом Банк России прогнозирует увеличение экономики страны в интервале от 0,5% до 1,5%. В прошлом году российский ВВП вырос на 1%.

Международный валютный фонд в середине апреля улучшил свою оценку на 0,3 процентного пункта. Теперь аналитики фонда ожидают роста российской экономики на 1,1% как в текущем, так и в 2027 году.

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