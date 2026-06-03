Глава AmCham оценил санкционное давление на Россию

Бизнес США пока не видит ослабления санкционного давления на РФ, несмотря на желание президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией.
Об этом на полях ПМЭФ сказал ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.
"Большинство наших компаний остались в России, работают хорошо, успешно. <...> Много компаний в нашей делегации в этом году, значительно больше здесь [на ПМЭФ], - сказал он. - Пока мы не видим [смягчения санкций]. Несмотря на то, что господин Трамп хочет улучшить отношения с Россией, тем не менее, санкции особенно не изменились. Я думаю, что до момента окончания конфликта это будет продолжаться, эти санкции".