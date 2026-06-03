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Глава AmCham: бизнес США пока не видит ослабления санкционного давления на РФ

ТАССиещё 1

Бизнес США пока не видит ослабления санкционного давления на РФ, несмотря на желание президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией.

Глава AmCham оценил санкционное давление на Россию
© ТАСС

Об этом на полях ПМЭФ сказал ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

"Большинство наших компаний остались в России, работают хорошо, успешно. <...> Много компаний в нашей делегации в этом году, значительно больше здесь [на ПМЭФ], - сказал он. - Пока мы не видим [смягчения санкций]. Несмотря на то, что господин Трамп хочет улучшить отношения с Россией, тем не менее, санкции особенно не изменились. Я думаю, что до момента окончания конфликта это будет продолжаться, эти санкции".