Глава AmCham оценил санкционное давление на Россию

Бизнес США пока не видит ослабления санкционного давления на РФ, несмотря на желание президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией.

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Об этом на полях ПМЭФ сказал ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.