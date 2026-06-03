В Киргизии назвали Россию стратегическим партнером и союзником

Киргизия и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками, эти отношения опираются не только на общую историю, но и на прочную экономическую основу.

Об этом заявил первый зампред киргизского кабмина Данияр Амангельдиев.

"Кыргызстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками. Наши отношения опираются не только на общую историю и тесные гуманитарные связи, но и на прочную экономическую основу", - сказал он на сессии "Россия - Кыргызстан" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Амангельдиев отметил, что Россия остается "одним из крупнейших партнеров и инвесторов Кыргызстана".

"Однако наиболее важно, что наше сотрудничество развивается качественно. Если раньше основу взаимодействия составляли преимущественно торговые отношения, то сегодня мы все чаще говорим о совместных производствах, промышленной кооперации, локализации предприятий и реализации крупных инвестиционных проектов", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.