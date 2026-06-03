Совфед одобрил введение 10-летнего срока давности по делам о приватизации

Срок исковой давности при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества ограничат 10 годами. Совет Федерации на заседании в среду единогласно одобрил такие поправки в Гражданский кодекс.

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Правительство разработало документ по поручению президента России Владимира Путина, чтобы устранить неопределенность по срокам исковой давности и порядку их исчисления при оспаривании сделок о приватизации.

"Закрепляется, что при спорах о приватизации государственного и муниципального имущества подлежат применению установленные Гражданским кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления, то есть в три года с момента выявления нарушения", - сообщил первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров.

При этом срок исковой давности по искам об истребовании имущества, которое выбыло из публичной собственности, не может превышать 10 лет со дня нарушения права.

"После этого суд не будет рассматривать данную категорию дел", - пояснил сенатор.

Вместе с тем процесс изъятия имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам затронут не будет - на них десятилетний срок давности не распространяется. Также устанавливается исключение в отношении случаев приватизации религиозного имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Владимиров обратил внимание на то, что документ предусматривает переходные положения в части его применения к требованиям, сроки определения которых возникли со дня вступления в силу закона, а также к требованиям, сроки предъявления которых возникли до этого, если соответствующие судебные решения еще не вступили в силу.

Профильный комитет Совфеда по госстроительству предложил провести мониторинг того, как поправки будут реализовываться.

"Понимаем непростой характер данного вопроса и имеющуюся в настоящее время противоречивую практику в судах", - отметил Николай Владимиров.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поддержала установить мониторинг и проинформировать сенаторов по его итогам.