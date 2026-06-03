Миру предсказали самый глубокий экономический спад за 40 лет

Если ближневосточный конфликт продлится до 2027 года, то рост мировой экономики может упасть до 1,8 процента. Такой прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) процитировало Bloomberg.

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Более мрачный сценарий гласит, что экономические последствия иранского кризиса спровоцируют самое сильное замедление за последние 40 лет, если не принимать в расчет пандемию COVID-19 и финансовый кризис 2008 года.

Как предполагают в ОЭСР, затягивание американо-иранской войны до 2027 года приведет к тому, что некоторые экономики окажутся в состоянии рецессии или близко к ней. Вырастет уровень безработицы, снизится уровень инвестиций, в том числе в искусственный интеллект.

В конце мая аналитики компании Rapidan Energy Group предсказали, что в обозримом будущем мировая экономика рискует столкнуться с кризисом, сопоставимым со спадом 2008 года. Это случится, если Ормузский пролив останется закрытым до августа этого года. При таком раскладе дисбаланс глобального спроса и предложения нефти усилится.