Москва представила на ПМЭФ концепцию создания современных городских кварталов

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) столица представила инсталляцию городского проекта «Московские кварталы». Она раскрывает подходы города к развитию жилой среды и демонстрирует, как с помощью современных технологий строительства создают новые кварталы с продуманной инфраструктурой и комфортными общественными пространствами.

© Mos.ru

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Задача города заключается не просто в стимулировании строительства отдельных объектов, а в формировании сбалансированной среды. Так, при возведении жилья в Москве сегодня создаются полноценные кварталы с социальными объектами, общественными пространствами, транспортными связями и рабочими местами. Такой подход помогает формировать комфортные районы, где жителям не нужно тратить время на поездки через весь город за базовой инфраструктурой. Кроме того, развитие подобных масштабных проектов поддерживает строительную отрасль и дает стабильный импульс развитию городской экономики. Примером реализации такого подхода стал проект “Московские кварталы”», — рассказал Владимир Ефимов.

Экспозиция последовательно раскрывает несколько ключевых направлений развития городского строительства. Посетителям показывают, как в Москве появляются современные жилые кварталы с готовой инфраструктурой, общественными пространствами и удобной транспортной связью. Инсталляция также демонстрирует, как современные строительные решения помогают городу сохранять высокий темп развития. Использование префаб-технологий, технологий информационного моделирования и цифровых сервисов позволяет быстрее вводить в эксплуатацию новые дома, точнее контролировать качество работ и делать строительный процесс более эффективным. Все это обеспечивает понятные сроки строительства, современное жилье и более комфортную городскую среду.

«Инсталляция “Московские кварталы” показывает, каким сегодня становится современное городское жилье в столице. Мы представили не только архитектурные решения, но и подход к развитию жилой среды. Отдельное внимание уделено современным технологиям строительства, которые позволяют повышать качество жилья и ускорять реализацию проектов. Стенд помогает увидеть, как масштабные градостроительные решения напрямую влияют на качество жизни москвичей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Центральным элементом экспозиции стал арт-объект «Георгий Победоносец». Это символ масштаба, устойчивого развития и динамики города. На мультимедийном экране посетители видят образы современных жилых кварталов, ключевые показатели проекта и основные визуальные акценты.

Кроме того, стенд демонстрирует экономический эффект масштабного городского строительства. Развитие таких проектов поддерживает строительную отрасль, создает стабильный объем заказов для девелоперов и производителей, а также способствует развитию городской инфраструктуры. При этом новые кварталы становятся полноценной частью Москвы — с рабочими местами, социальными объектами и удобными общественными пространствами рядом с домом.

Городской проект «Московские кварталы» начал работу в конце мая 2025 года. Застройщиком выступает Московский фонд реновации — лидер по вводу недвижимости в эксплуатацию в 2025-м не только в Москве, но и в России в целом.

Проект «Московские кварталы» стал одним из крупнейших участников рынка новостроек Москвы, предложив покупателям квартиры более чем в 60 районах столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026.