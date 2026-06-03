Инфляция усиливает давление на Европейский центральный банк

Председатель Национального банка Бельгии Пьер Вунш дал понять, что на заседании на следующей неделе поддержит увеличение ставки на четверть процентного пункта. Даже если до этого США и Иран заключат мирное соглашение, у регулятора сохранятся основания для ужесточения политики, заявил он в интервью Financial Times.

По мнению Вунша, если мирную сделку объявят прямо перед заседанием, она станет предметом обсуждения. Однако понять, будет ли этот мир долговечным и заслуживающим доверия, заранее невозможно.

Если конфликт останется нерешенным, дискуссия среди членов совета управляющих 11 июня будет довольно простой, говорится в материале. В случае же мира обсуждение станет чуть сложнее, но аргументы в пользу повышения сохранятся, однако они станут менее очевидными.

Вунш признался, что склонялся к повышению ставки еще в апреле, но тогда поддержал единогласное решение оставить ее на уровне 2%. Его беспокоит, что ожидание идеальных условий и слишком высокая планка для повышения могут привести к запоздалым действиям. Это, по его словам, подорвет доверие к ЕЦБ и разгонит долгосрочные инфляционные ожидания.

Рынки уже заложили 98-процентную вероятность повышения депозитной ставки на четверть пункта — до 2,25%. Данные за май показали, что инфляция в еврозоне выросла до 3,2% при целевом уровне ЕЦБ в 2%.