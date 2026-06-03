Москва представит на ПМЭФ пространство по повышению производительности труда

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума столица открыла деловое пространство "Эффективная Москва". Здесь предприниматели смогут получить индивидуальные бизнес-консультации по повышению производительности труда, цифровизации и роботизации рабочих процессов от ведущих экспертов правительства Москвы.

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Подробности рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Специализированная площадка "Эффективная Москва" станет точкой притяжения для всех гостей Петербургского международного экономического форума, заинтересованных в качественно новом подходе к развитию бизнеса, внедрению лучших практик повышения производительности труда и современных цифровых инструментов, автоматизации и роботизации. Эксперты Правительства Москвы помогут предпринимателям проанализировать работу их компаний по таким направлениям, как взаимодействие с внешней и внутренней средой, эффективность операционных процессов, уровень цифровизации и репутационной устойчивости, способность выявлять и устранять ограничения роста. По итогам предприниматели получат индивидуальные рекомендации по развитию бизнеса с учетом отраслевой специфики", - сообщила заместитель мэра.

Ожидается, что будут обсуждены темы по роботизации и цифровизации предприятий, эксперты разберут кейсы из обрабатывающей промышленности, среди них - пищевой, строительства и туризма.

Представлен будет и каталог лучших решений по повышению эффективности рабочих процессов. Здесь собраны прикладные универсальные и отраслевые инструменты бережливых технологий, позволяющие оптимизировать внутренние процессы, снижать потери и повышать скорость работы без дополнительных инвестиций, а также свыше ста готовых инструментов и решений по цифровизации и роботизации, подобранных под конкретную отрасль: от коллаборативных роботов и систем машинного зрения до платформ цифрового мониторинга производства.