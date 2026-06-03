Запад вынужден отказаться от запрета перевозок российской нефти

Западные государства пересмотрели планы по введению полного эмбарго на морскую транспортировку российской нефти из-за глобальных проблем с доступом к энергоресурсам, сообщил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.

Страны Запада лишились желания вводить полный запрет на морские перевозки нефти из России компаниями западных стран на фоне кризиса в Ормузском проливе, сообщил спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан в интервью Euronews.

«События в проливе однозначно поменяли все расчеты относительно энергетики. В настоящий момент все западные страны сталкиваются с проблемами с доступом к энергии по резонным ценам, цены выросли, есть недостаток предложения, в частности в сфере готовых продуктов – дизель, авиатопливо и так далее», – заявил европейский дипломат.

По его словам, в текущих условиях нет стремления принимать дополнительные меры, способные ухудшить ситуацию.

О’Салливан уточнил, что полный запрет на транспортировку российских углеводородов западными танкерами не войдет в 21-й пакет санкций. Эта тема также не будет подниматься на предстоящем саммите G7 в Эвиане, который пройдет с 15 по 17 июня, передает ТАСС.

Изначально новые ограничения планировалось сделать ключевой частью 20-го санкционного пакета против России. Его должны были принять еще к 24 февраля, однако сроки сдвинулись на середину апреля из-за вето Венгрии. В итоге запрет на нефтеперевозки полностью исключили из документа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил двадцатый пакет санкций без запрета на морские поставки российской нефти.

Брюссель отложил рассмотрение полного эмбарго на фоне напряженности в Ормузском проливе.

Лидеры европейских стран начали работу над 21 пакетом ограничительных мер.