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FT: золото обогнало облигации США в качестве крупнейшего резервного актива

RT на русском

Золото стало крупнейшим резервным активом, обойдя казначейские облигации США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Европейского Центрального банка.

Облигации США потеряли статус крупнейшего резервного актива
© Pexels

Как уточняется, к концу 2025 года центробанки вложили в драгметалл 27% своих портфелей, тогда как доля американских бумаг упала с 25% до 22%.

Авторы издания связывают это с тем, что после 2022 года, когда США заморозили валютные резервы России, многие страны стали активнее искать альтернативу доллару.

В статье подчёркивается, что золото дорожает рекордными темпами последние четыре года. Причина — высокий спрос со стороны центробанков и инвесторов, которые ищут защиту от торговых войн. Только за 2025 год стоимость металла выросла примерно на 65%.

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