Облигации США потеряли статус крупнейшего резервного актива

Золото стало крупнейшим резервным активом, обойдя казначейские облигации США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Европейского Центрального банка.

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Как уточняется, к концу 2025 года центробанки вложили в драгметалл 27% своих портфелей, тогда как доля американских бумаг упала с 25% до 22%.

Авторы издания связывают это с тем, что после 2022 года, когда США заморозили валютные резервы России, многие страны стали активнее искать альтернативу доллару.

В статье подчёркивается, что золото дорожает рекордными темпами последние четыре года. Причина — высокий спрос со стороны центробанков и инвесторов, которые ищут защиту от торговых войн. Только за 2025 год стоимость металла выросла примерно на 65%.

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