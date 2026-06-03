Умер советник Набиуллиной

Советник главы Центробанка Алексей Можин, более 30 лет представлявший Россию в Международном валютном фонде, умер в возрасте 69 лет. Об этом ТАСС сообщили в окружении экономиста.

По словам собеседника агентства, Можин умер от тяжелой болезни. До 70-летия он не дожил менее трех недель.

ТАСС обратился за комментарием в ЦБ РФ.

Умер банкир Виктор Геращенко

Алексей Можин работал в финансовых учреждениях СССР и РФ с 1980-х гг. В 1992 г. начал работу в МВФ, с 1996 по 2024 гг. занимал должность исполнительного директора от России, в последние годы был дуайеном совета директоров. После этого работал советником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.