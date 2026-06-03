Названа одна из главных проблем российского бизнеса

Одной из ключевых проблем российского бизнеса является относительно низкая производительность труда сотрудников. Об этом заявил глава «Опоры России» Александр Калинин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводит газета «Известия».

Далеко не все компании занимаются решением этой проблемы, отметил руководитель отраслевого объединения. Вместо этого они обращаются за дорогими кредитами в банки, посетовал Калинин. Это нельзя назвать оптимальным выходом из положения, констатировал он.

Рост производительности труда требует комплексного подхода, добавил Калинин. Он включает как управленческие, так и технологические решения, пояснил глава «Опоры России». Следует активнее использовать в том числе технологии искусственного интеллекта и развивать цифровые сервисы. Подобный подход позволит повысить выручку на одного сотрудника, заключил он.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала низкую производительность труда ключевым тормозом российской экономики. По этому показателю, пояснила она, РФ заметно отстает от стран-лидеров. Если не заниматься решением этой проблемы, резюмировала руководитель регулятора, ускорить темпы роста ВВП России будет крайне сложно в обозримом будущем. Добиться этого вряд ли удастся исключительно за счет притока новых работников.