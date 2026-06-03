Оценены доходы России на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Россия останется в плюсе на более чем 2 трлн рублей на фоне подорожания нефти, спровоцированного конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с News.ru заявил главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Сумма доходов будет зависеть от того, как долго продлится конфликт, отметил Клепач. Он добавил, что выигрыш России краткосрочный. Главный экономист пояснил, что цены на черное золото снова упадут, когда поставки возобновятся.

«Это будет для нас серьезным испытанием», — предупредил Клепач.

Сдерживающими факторами для пополнения казны, по его словам, служат вынужденный дисконт при продаже российской нефти (разница в цене сорта Urals относительно мировых эталонов достигает около 20 долларов за баррель), сбои в логистических цепочках и регулярные атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Параллельно с этим, начиная с 2024 года, наблюдается тенденция к сокращению импорта российского сырья Индией. Анализируя отдаленные последствия ближневосточного кризиса, Клепач выделил три основных вектора: замедление темпов роста ВВП в странах Евросоюза, Индии и Юго-Восточной Азии, а также глобальный скачок продовольственных цен, спровоцированный нехваткой удобрений.