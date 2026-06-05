Масштаб Петербургского международного экономического форума наглядно опровергает негативные оценки западных стран и доказывает стабильность финансовой системы страны, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Картайзер на полях ПМЭФ высоко оценил текущую ситуацию, передает РИА «Новости».

«Вы видите этот форум, который свидетельствует о хорошем состоянии экономики, вопреки тому, что говорят в западных странах», – сказал европейский политик.

Картайзер добавил, что остался крайне доволен визитом в Петербург. По его словам, на площадке мероприятия он встретил множество друзей и знакомых, которые проявили к нему радушие. Политик резюмировал, что несмотря на ограниченность контактов, он полностью удовлетворен поездкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае люксембургский политик Фернан Картайзер организовал визит европейских парламентариев на Петербургский международный экономический форум.

Месяцем ранее этот депутат посетил российскую столицу ради демонстрации возможности дружественных отношений.

Главной темой выступления президента России на данном мероприятии станут актуальные экономические вызовы.