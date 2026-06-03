Захарова прокомментировала соглашение США с Арменией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявила, что США не ведут себя с Арменией как с равноправным партнером.

В конце мая Ереван и Вашингтон подписали пакет документов, в том числе устав всеобъемлющего стратегического партнерства. Захарова отметила: ни один из подписанных документов не является международным договором, соответственно, не создает для сторон никаких четких обязательств.

«С равноправным партнером так себя ведут? Конечно, нет», - подчеркнула дипломат.

Когда речь идет о равноправии, дело не ограничивается «декларациями, заявлениями, клятвами, обещаниями», указала Захарова, отвечая на вопрос об оценке РФ пакета документов.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также указала на то, что ранее США и Армения уже заключали документы о стратегическом партнерстве, но предыдущие обещания Вашингтона так и не были выполнены.