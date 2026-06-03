Экономист Андрей Колганов в разговоре с Рамблером прокомментировал масштабные планы властей Киргизии по возвращению на родину граждан страны, ставших трудовыми мигрантами. Эксперт отметил, что любые административные и политические лозунги бессильны перед лицом объективных рыночных законов. По мнению специалиста, до тех пор, пока сохраняется колоссальный разрыв в уровне жизни и доходов между Россией и Киргизией, массового обратного потока мигрантов ожидать не стоит.

О планах Бишкека вернуть уехавших на заработки граждан ранее в интервью изданию «Лента.ру» заявлял первый зампредседателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев. На полях ПМЭФ он подчеркнул, что возвращение мигрантов является для властей «задачей номер один» на фоне дефицита кадров внутри страны. Чиновник отметил, что республика сейчас нуждается в получивших опыт за рубежом.

Проблема миграции прежде всего обусловлена внутренними причинами тех стран, из которых поток мигрантов идет в Россию. В первую очередь это разница в уровне доходов, которые можно получить у себя на родине и, соответственно, в России. Если эта разница не будет существенно сокращена, то ожидать обратного потока мигрантов из России к себе на родину вряд ли стоит, потому что экономические причины работают очень сильно. Если человек не может найти работу у себя на родине или, по крайней мере, такую работу, которая ему позволяет нормально прокормить семью, естественно, он будет искать возможности за пределами страны. Что, собственно говоря, и происходит с целым рядом стран ближнего зарубежья, из которых поток мигрантов идет в Россию. Этот фактор разницы в уровнях заработной платы будет работать независимо от того, какие будут приниматься политические решения на этот счет. Андрей Колганов Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ

Говоря о роли иностранных рабочих в российской экономике, специалист обратил внимание на скрытую угрозу, которую несет в себе избыточный сектор низкоквалифицированного труда. Колганов предупредил: повсеместная ставка бизнеса на дешевую рабочую силу становится серьезным тормозом для научно-технического прогресса и технологического суверенитета РФ.

«Второй фактор миграции — это фактор внутреннего спроса на относительно менее квалифицированную и низкооплачиваемую рабочую силу. Вот что, на мой взгляд, является негативным моментом для российской экономики. Если мы делаем ставку на использование такого контингента рабочей силы, это будет тормозить технологическую модернизацию страны, достижение технологического суверенитета и достижение других целей, которые мы ставим перед собой с точки зрения своего социально-экономического развития. Потому что ставка на самую дешевую рабочую силу тормозит технологические инновации, делает их менее выгодными и, соответственно, это замедляет развитие экономики».

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Москва оперативно справиться с дефицитом кадров в случае гипотетического массового оттока киргизских работников, эксперт выразил уверенность в устойчивости российского рынка. По его словам, у России есть как альтернативные внешние источники трудовых ресурсов, так и гораздо более важный внутренний рычаг — автоматизация производств и оптимизация собственных процессов.

«В случае необходимости Россия сможет заместить трудовых мигрантов из Киргизии, потому что эта страна не является единственным источником трудовой миграции. Это во-первых. Во-вторых, от нашего собственного желания зависит, насколько мы будем эффективно принимать меры для того, чтобы повысить уровень производительности труда и сократить тем самым спрос на рабочую силу — особенно в сегментах неквалифицированного труда».

Ранее в Киргизии назвали Россию стратегическим партнером и союзником.