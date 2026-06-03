Зависимость России от яблок и картофеля из Армении оценили

Российские магазины в полной мере обеспечены плодовыми семечковыми культурами (яблоки, груши), сухофруктами, баклажанами и картофелем. Об отсутствии рисков нехватки этих видов продовольствия на фоне временного запрета поставок из Армении заявил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его слова приводит ТАСС.

Значительную часть ассортимента вышеуказанных видов продукции, пояснил он, составляет отечественная продукция. Структура импорта, в свою очередь, максимально диверсифицирована. Это необходимо, чтобы не зависеть от нескольких поставщиков, пояснил Богданов.

На этом фоне ожидать дефицита популярных овощей и фруктов из-за временного запрета поставок из Армении не приходится, отметил он.

«Предложение в магазинах остается устойчивым», — констатировал эксперт.

Ранее Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки в Россию семечковых плодовых культур, сухофруктов, баклажанов и картофеля из Армении. Решение объяснили необходимостью борьбы с подкарантинной продукцией. До этого под ограничения попали минеральная вода «Джермук», косточковые плоды, виноград, вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. Запреты ввели на фоне охлаждения отношений двух стран из-за изменения внешнеполитического курса Армении, сделавшей акцент на евроинтеграцию.