Миллер встретился с замглавы фракции "Альтернатива для Германии"
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках ПМЭФ провел рабочую встречу с депутатом Бундестага (парламент ФРГ), заместителем председателя фракции "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером, говорится в сообщении холдинга.
Встреча состоялась по инициативе немецкой стороны.
"Стороны обсудили сложившуюся ситуацию на европейском энергетическом рынке. Отдельное внимание было уделено Германии. Отмечено, что уровень заполненности немецких хранилищ является самым низким за последние пять лет. Учитывая текущие рыночные условия, это делает восполнение запасов к будущей зиме крайне сложной задачей", - сказано в сообщении.