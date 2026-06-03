Миллер встретился с замглавы фракции "Альтернатива для Германии"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках ПМЭФ провел рабочую встречу с депутатом Бундестага (парламент ФРГ), заместителем председателя фракции "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером, говорится в сообщении холдинга.

Встреча состоялась по инициативе немецкой стороны.