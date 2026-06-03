ПМЭФ-2026: экспорт авиакеросина не повлияет на налоги в России

В России не планируется изменять налоговое законодательство в связи с введенным запретом на экспорт авиакеросина. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов во время Петербургского международного экономического форума.

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"В этом отношении никаких изменений в Налоговый кодекс не предусмотрено", - отметил он ТАСС.

Напомним, правительство Российской Федерации ввело временный запрет на экспорт авиакеросина, который будет действовать до 30 ноября 2026 года. Это решение принято для обеспечения стабильности на внутреннем топливном рынке. Исключения составляют поставки авиакеросина, которые были оформлены до введения ограничения, а также поставки по межправительственным соглашениям и топливо, находящееся в технологических емкостях на воздушных судах в процессе выполнения рейсов.