Глава комиссии по изящным искусствам, основатель и президент Национального фонда памятников США Родни Мимс Кук — младший приехал в Россию от Госдепартамента и президента страны Дональда Трампа. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

«Я осведомил свое руководство, то есть президента США, о том, что мне поступило такое предложение, и также сказал о том, что наш Госдепартамент согласился с тем, что сейчас хорошее время для того, чтобы я приехал сюда», — рассказал Родни Мимс Кук — младший.

Он добавил, что почувствовал сильную культурную связь при посещении центра. Кроме того, религиозные ценности являются сегодня одним из способов объединения людей, что сегодня так необходимо в современном мире, подчеркнул американский представитель.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ. Делегацию возглавит председатель комиссии по изящным искусствам администрации США Родни Мимс Кук. ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ приедет оскорбившая жену Макрона журналистка Оуэнс.