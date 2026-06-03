На ПМЭФ показали новый логотип петербургских «Крестов»

Дизайнер Артемий Лебедев показал новый логотип петербургских «Крестов», которые собираются превратить в общественное пространство. Презентация прошла на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), на стенде «Шкулев Медиа» при участии гендиректора ГК «КВС» Сергея Ярошенко и гендиректора портала «Фонтанка.ру» Дмитрия Витковского.

Концепцию выбирали при помощи голосования, которое длилось неделю. В опросе приняли участие 15 тысяч человек, а победившую версию выбрали 34 процента проголосовавших.

Новый фирменный знак выглядит как два наложенных друг на друга креста голубого цвета — они образуют световое сияние и отсылают к «вновь обретенной свободе» пространства. Графический образ также повторяет звезду в подкупольном пространстве двух исторических корпусов комплекса, а двойственность названия отражена авторами в шрифте.

Новая визуальная система должна соединить историческое наследие места с его будущей функцией как открытого общественного пространства, уточнил дизайнер.

Ранее гендиректор девелоперской группы «КВС» Сергей Ярошенко заявил, что на месте бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Кресты» появятся несколько гостиниц на 280 номеров. Также на территории комплекса будут музеи и рестораны. Реконструкцию планируют завершить к 2030 году.